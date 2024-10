Massimo Ripepi diffidato dalla LFA Reggio Calabria: ‘Sto morendo dalla paura’

Lfa Reggio Calabria ha diffidato il consigliere comunale di opposizione Massimo Ripepi. Da tempo Ripepi, attraverso dirette sul suo profilo Facebook e varie interviste, non aveva risparmiato dure critiche alla società amaranto, che ha deciso di diffidare il consigliere comunale.

‘Danni non inferiori a 100 mila euro derivanti dalle dichiarazioni di Ripepi’, si legge nella diffida che evidenzia ed esplicita tutti i passaggi contestati.

Diffida 10 11 2023

“Dichiarazioni da Lei espresse nei videocpubblicati sui Suoi account social Facebook e Instagram aventi per oggetto la LFA risultano essere espressamente discriminatori e denigratori nei confronti dei nostri Clienti, e appaiono finalizzati ad (o comunque finiscono per) alimentare un ingiustificato e pericoloso sentimento di ostilità nei loro confronti.

In particolare, la figura del dott. Ballarino risulta essere oggetto di una pesante campagna finalizzata a radicare nella collettività un sentimento di odio nei suoi confronti che fa leva principalmente sulla circostanza che non sia originario di Reggio Calabria.

In secondo luogo, nei Suoi video viene diffusamente e in modo del tutto ingiustificato denigrato anche il progetto imprenditoriale e sportivo dei nostri Clienti, con ciò danneggiando in modo diretto le loro attività personali, professionali e imprenditoriali, e così di conseguenza il loro patrimonio.

Nelle due dirette live sopra menzionate vengono continuamente attribuiti al dott. Ballarino epiteti che hanno come fine unico quello di lederne la reputazione, come ´Spara fesserie dalla mattina alla sera, perché vuole convincere i deficienti, ci avrà preso per deficienti qui a Reggio Calabriaµ o addirittura ´chi crede a ste sciocchezze è sciocco come teµ.

Ciò volendo tacere dei profili anche eventualmente diffamatori, sui quali ci si riserva ogni valutazione e azione.

Tanto premesso, per tutto quanto sopra esposto La diffidiamo formalmente a cessare immediatamente i comportamenti e atteggiamenti sopra stigmatizzati, con ogni riserva di provvedere quanto prima alla quantificazione dei danni già subiti (che parrebbero ad oggi, comunque, non inferiori ad euro 100.000,00), nonché di agire dinanzi ad ogni competente Autorità giudiziaria al fine di tutelare gli interessi dei nostri Clienti”, si legge in sintesi nella diffida.