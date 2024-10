LFA Reggio, Mungo: ‘Non dobbiamo guardare gli altri, ma vincere’

Terza vittoria consecutiva per la LFA Reggio, ancora porta imbattuta e la scalata in classifica continua anche se Siracusa e Trapani volano a suon di successi e reti. In sala stampa arriva il centrocampista Mungo: “Puntiamo partita dopo partita a vincere, adesso ci tocca giocare ogni tre giorni. Nel primo tempo si faceva fatica perchè loro erano molto chiusi, nella seconda parte ci sono stati più spazi ed abbiamo creato diverse occasioni. La condizione fisica incide moltissimo, verreno fuori alla distanza e lotteremo per vincere sempre, non guardiamo quello che fanno gli altri. Ho scelto Reggio senza esitare un attimo. In casa e fuori i nostri tifosi si fanno sentire e questo ci aiuta moltissimo. Il primo gol arriverà, l’importante è vincere”.

