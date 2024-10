LFA Reggio: il Ds Pellegrino esalta Barillà ed il gruppo, poi un passaggio sulla storia di Girasole

Nel lungo intervento su Antenna Febea, il Ds Pellegrino ha speso qualche parola anche sui singoli a partire dal giovane Cham: “Cham in questo momento è un calciatore grezzo, non ha ancora contezza del ruolo, sta maturando, ma con prospettive importanti. Non ha mai avuto basi, crescerà ed anche tanto, rientra in quello che è il nostro progetto. Puntare su questi ragazzi che potranno diventare il futuro della nostra società. La differenza in questa categoria riesce a farla anche la qualità, basta guardare il nostro secondo gol“.

L’esperienza di Barillà e la favola Girasole

“Il passaggio di Mungo, Barillà che riesce sempre a trasformare le cose complicate in semplici, siamo contenti di tutti questi ragazzi che si sono messi subito a disposizione, direi un grande gruppo tra Over e Under. Vorrei ricordare che si giocava contro una squadra forte, che pratica un buon calcio ed ha ottimi elementi. Ma finalmente siamo riusciti oltre che a giocare bene a correre non a vuoto come era già successo in passato, ottima occupazione degli spazi. La scelta su Girasole? Non c’è nulla da spiegare o chiarire. E’ un ragazzo straordinario, ha fatto 34 partite a Potenza e quattro gol, è fortissimo, lui rappresenta la favola di Reggio Calabria ed andava raccontata come tale, è stata strumentalizzata nel peggior modo possibile.

L’obiettivo è quello di arrivare alla sfida con il Trapani meno distanti possibile, certo che ci piacerebbe, per potercela giocare contro chiunque, ma oggi non possiamo permetterci di guardare troppo lontano, tantomeno pensare che la prossima sfida con la Gioiese sia semplice e già vinta“.