LFA Reggio, Trocini: ‘L’attaccante? Cosa devo dire, io lavoro…’

Problemi per Cham ed i dubbi sul recupero anche per la prossima partita

Un pareggio che sa di beffa rispetto alle attese ed alla necessità di dover vincere soprattutto le gare di recupero. Gli amaranto hanno regalato un tempo all’Acireale e pur pareggiando subito nella seconda parte e creando tante occasioni, non sono riusciti a spuntarla. Le dichiarazioni di Trocini: “Primo tempo sottotono, diversi errori, confusionari, probabilmente il tutto legato ai tanti cambi, alla forza dell’avversario. Non siamo riusciti a pulire alcuni palloni, secondo tempo decisamente meglio.

Gli infortuni e le scelte

Cham ha avuto un problema muscolare, potrebbe recuperare per domenica ma non ne sono sicuro. L’unico Under che avevo da collocare lì era Zucco, non ha funzionato perchè non ha funzionato la squadra. Dervishi era uscito stremato domenica scorsa ed avevo visto bene in questi giorni Provazza.

L’attaccante? Cosa devo dire, io lavoro e comunque nel secondo tempo anche senza il centravanti si è messo sotto l’avversario. E’ pesante l’assenza di Rosseti e attendiamo il nuovo attaccante. Ci abbiamo provato in tutti i modi. La vera squadra è quella vista nel primo e nel secondo tempo, l’intenzione è quella di farla diventare sempre quella della seconda parte. Simonetta è bravo, deve crescere fisicamente, sono contento di averlo con noi”.