LFA Reggio: assenze pesanti per Trocini. Porcino subito dentro?

Con il rientro di Cham la settimana scorsa e quella annunciata per questa di Zanchi, immaginavamo finalmente una infermeria quasi vuota ed occupata dal solo sfortunato Dervishi. Ed invece in occasione della conferenza stampa pre gara mister Trocini ha dato notizia di assenze molto pesanti che per forza di cose condizioneranno le scelte per quello che riguarda l’undici iniziale che affronterà il Canicattì.

Leggi anche

Le scelte a centrocampo

Un elenco che mette dentro nomi pesanti a partire da quello del capitano Nino Barillà, impiegato solo nel finale di partita contro il Real Casanuovo ed ora fermatosi dopo un avvio di stagione a tutto gas. Insieme a lui fuori per un problema muscolare il giovane Zucco, così a disposizione dei soliti titolari rimane il solo Mungo. Scontato l’impiego di Salandria, Trocini dovrà scegliere se giocarsela con tutti gli Over in mezzo al campo e quindi gettare subito nella mischia Toti Porcino, oppure come accaduto già a gara in corso, inserire il giovane Bontempi.

Non sono passate in secondo piano poi, le dichiarazioni del tecnico riguardo Rosseti, altro assente. Gli infortuni hanno caratterizzato la carriera di questo ragazzo, per qualche anno segnalato come giovane promettente, ma spesso accompagnato da problemi fisici. Elemento questo che lo sta perseguitando anche in questa esperienza con la maglia amaranto e che lo costringerà ad un nuovo stop. In conferenza stampa Trocini ha dichiarato: “Il problema di Rosseti accusato a conclusione del primo tempo di domenica scorsa, non è una fesseria“.

Leggi anche

La società in questa sessione di calciomercato, dovrà prendere in considerazione anche la possibilità di intervenire sul reparto offensivo, visto che Bolzicco non ha risposto al momento per come si pensava, Coppola è uscito dai radar ed appunto Rosseti è spesso indisponibile.