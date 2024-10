La LFA Reggio schiaccia il Lamezia. Vittoria netta al Granillo

Tatticamente accorta, finalmente compatta, cinica nei momenti cruciali del match e la LFA Reggio riscatta immediatamente la brutta prestazione di tre giorni addietro con il Città di S. Agata battendo in maniera netta il Lamezia Terme. Doppietta di Zucco ed in mezzo il gol di Parodi, queste le marcature per la squadra di mister Trocini che si presentava a questo confronto in emergenza soprattutto in difesa con le concomitanti assenze di Cham e Zanchi. Il gruppo ha risposto alla grande, era quello che serviva dopo le polemiche dei giorni scorsi. Non appena il Giudice Sportivo consegnerà i tre punti a tavolino per il ricorso presentato dalla società amaranto, Barillà e compagni saliranno al quarto posto in classifica.

Primo tempo

Mister Trocini è costrettto a cambiare atteggiamento tattico viste le assenze nel reparto difensivo e schiera al fianco di Ingegneri il possente Kremenovic. Sulla loro linea Parodi da una parte e Martiner dall’altra. Turno di riposo per Mungo, mentre in attacco il titolare è Altamura.

Molto nervosismo in campo e dopo qualche minuto due ammonizioni, Salandria e Kosovan per reciproche scorrettezze. Al settimo minuto la prima opportunità per la squadra amaranto. Il solito Barillà dalla sinistra crossa alla perfezione, Bianco arriva di testa ma colpisce male e manda fuori.

Al minuto diciassette, fallo di Zucco ai limiti dell’area di rigore amaranto, tiro a giro di Di Martino, palla che sfiora il palo. Al ventunesimo rischio grossissimo a due passi da Martinez. Liscio incredibile di Kremenovic e Diaz sotto porta non riesce a concludere. E’ il Lamezia a fare la partita. Gli amaranto si affacciano dalle parti di De Luca, scambio interessante ma troppo debole è la conclusione di Martiner. A dieci dalla conclusione, bella trama condotta tanto per cambiare da Barillà, pallone sui piedi di Zucco che dai venticinque metri copisce di collo esterno e mette la palla in rete, amaranto in vantaggio, gol bellissimo. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 1-0 per la squadra di Trocini.

Secondo tempo

Primi cambi per mister Marra, dentro Saraniti e Terranova. La prima sostituzione di Trocini vede in campo Mungo per Salandria. Al diciassettesimo un bel cross di Parodi trova la testa di Barillà che da attaccante puro gira in rete, ma la sua posizione è irregolare. Un minuto più tardi grandissima azione personale di Provazza, un rimpallo favorisce Bianco che serve Parodi, da posizione defilata supera l’estremo difensore lametino, 2-0. E sempre Parodi da calcio angolo colpisce quasi d’istinto di testa, palla di poco sopra la traversa. Alla mezz’ora Zucco ruba palla a Palermo in fase di impostazione del Lamezia, entra in area e supera De Luca, doppietta per il 2004 degli amaranto, 3-0. Finisce senza altri sussulti la partita, per la gioia dei tifosi che volevano fortissimamente la vittoria, per ovvi motivi, contro la squadra dell’imprenditore lametino Felice Saladini.