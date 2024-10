LFA Reggio: priorità marchio, ma l’offerta ancora non è stata depositata

Tutto rimandato alla prossima settimana. In casa LFA Reggio Calabria al momento l’attenzione massima è rivolta al 29 maggio, giorno in cui si apriranno le buste per l’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina. Entro il 28 bisognerà presentarsi e la società amaranto ancora non lo ha fatto, l’unica offerta ufficialmente depositata è quella personale di Stefano Bandecchi.

Una volta definita la questione marchio, sperando di poterselo assicurare, si procederà con la riorganizzazione del comparto tecnico partendo dalle valutazioni che si faranno, ma probabilmente già fatte, sul DT Bonanno e il Ds Pellegrino, figure centrali in quella che successivamente sarà la scelta dell’allenatore.

Leggi anche

Rimane sempre in forte dubbio la conferma di Trocini, nonostante a lui venga riconosciuto il lavoro svolto e quella impennata nel finale di stagione che ha regalato buone prestazioni e la possibilità di vincere i play off.

Dopo la scelta tecnica si dovrà procedere al rafforzamento dell’attuale organico. A differenza della passata stagione stavolta c’è tutto il tempo per operare con calma e soprattutto in maniera adeguata rispetto agli obiettivi più volte dichiarati. C’è da costruire una squadra per vincere e quindi non sono ammessi passi falsi nelle decisioni. Ma, come detto, il tutto avverrà subito dopo la questione marchio.