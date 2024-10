LFA Reggio: Minniti sul marchio, le dichiarazioni di Bandecchi e Ferrero, gli stipendi

Ormai di campo si parla davvero poco, ogni discussione ruota intorno alla questione marchio e futuro. Argomenti toccati anche nel corso della trasmissione in onda su Radio Febea con il presidente della LFA Reggio Calabria Virgilio Minniti: “Noi cercheremo intanto di acquisire il marchio e la denominazione, successivamente vogliamo evitare errori nella costruzione della squadra e fare un campionato vincente. Non c’è alcun tipo di problema riguardo gli stipendi, gli impegni sono stati onorati.

Fortunatamente Cogliandro ha precisato il senso delle sue dichiarazioni. Bandecchi e Ferrero? Dichiarare che c’è l’intenzione di voler prendere il marchio senza accompagnarlo ad altro fa solo del male ad una piazza che già ha subito un grosso danno. Ad oggi nessuno si è presentato per acquisire il club. Sulla proposta di Ferrero, secondo me, prima di sposarsi bisogna conoscerci e capire gli obiettivi e le intenzioni di entrambe le parti. Qui invece si cerca prima di sposarsi. Riguardo il Sant’Agata vorremmo capire l’importo complessivo dell’investimento e come affrontarlo. Il Sant’Agata è la casa della Reggina“.