La LFA Reggio vince e mette in cassaforte i play off

Ci pensa il solito Barillà a regalare tre punti pesantissimi alla LFA Regio Calabria nello scontro diretto con il Real Casalnuovo. Vittoria pesantissima contro una diretta concorrente per i play off e primo successo ottenuto con una compagine di medio alta classifica. A quattro giornate dalla fine il quarto posto è praticamete certo.

Primo tempo

Questa volta mister Trocini contro una squadra di medio alta classifica, si affida all’esperto Martinez tra i pali, per il portiere è la seconda consecutiva da titolare. La scelta comporta l’impiego dei due esterni difensivi Under e l’utilizzo in mezzo al campo di Perri. Confermato il trio d’attacco.

La prima grande occasione della partita al quarto minuto è per la LFA Reggio con la solita rimessa di Cham lunghissima e la puntualità di Barillà nell’inserimento che colpisce di testa, il portiere Rossi con una gran parata manda in angolo. Al ventiduesimo Martiner protegge male palla e in caduta tocca la sfera con le mani. Sulla punizione successiva in mischia pericolo per Martinez. Alla mezz’ora grande conclusione a giro di Carnevale dal limite, eccellente la risposta dell’estremo difensore amaranto.

A cinque dalla conclusione contropiede del Real Casalnuovo che con Pinna prova il tiro d’esterno, palla fuori. All’ultimo secondo della prima frazione di gioco lo spunto di Provazza che scambia con Bolzicco, si presenta davanti al portiere, colpisce e sfiora il palo. All’intervallo si va sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Incredibile errore di Provazza ben servito in area da Martiner. Solo davanti al portiere di testa manda fuori, è la migliore occasione per gli amaranto. Primo cambio di Trocini, esce Renelus al suo posto Porcino. Altra palla gol per la LFA Reggio dopo una bella combinazione tra Perri e Barillà con quest’ultimo che prova il tiro a giro e il pallone che sfiora il montante. Qualche attimo dopo Rosseti prende il posto di Bolzicco. In un momento di stallo del match entra Lika per Provazza.

Con la solita giocata Cham rimessa e Barillà di testa a quindici dalla fine nuova occasione per gli amaranto, bravo il portiere Rossi a respingere, sulla ribattuta, grande parata dell’estremo difensore su Rosseti. L’angolo successivo in mischia vede ancora protagonista con una parata ravvicinata Rossi ma nulla può sulla corta respinta e ancora lui, il capitano Barillà mette dentro di testa da due passi, 0-1, meritato per le diverse occasioni create. A trenta secondi dalla conclusione il Real Casalnuovo sfiora il gol del pareggio con un pallone spedito alto da buonissima posizione. Gli amaranto conquistano tre punti pesanti e mettono in cassaforte i play off.