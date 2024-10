LFA Reggio, il Dt Bonanno a tutto campo: ripescaggio, calciomercato e il nome Reggina

"La nostra è una società sana con i conti in ordine e anche in Lega ne sono a conoscenza"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il DT Bonanno ha parlato anche di ripescaggio, calciomercato e settore giovanile: “Ripescaggio? Dovesse toccare a noi abbiamo i requisiti per essere ammessi. La nostra è una società sana con i conti in ordine e anche in Lega ne sono a conoscenza. Senza contare il criterio relativo al bacino di utenza che ci colloca in una posizione di vantaggio. Siamo pronti e resteremo vigili. A giugno tornerà il nome Reggina, il DG Ballarino sull’argomento è stato chiaro. Sul Sant’Agata attendiamo gli eventi, abbiamo presentato manifestazione d’interesse“.

Calciomercato e settore giovanile

“Cercheremo di cogliere qualche opportunità. Punteremo su alcuni elementi Under che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Non c’è necessità di fare grossi stravolgimenti. Con il settore giovanile siamo dovuti ripartire da zero, ma siamo riusciti a mettere in piedi quattro squadre“.