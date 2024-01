LFA Reggio, Pippo Bonanno: 'Stiamo già programmando il futuro'

"Reggio merita di tornare in categorie prestigiose ed è chiaro che si vuole lasciare la serie D. Se ci si trova in questa situazione non è certamente colpa nostra"

Intervista al DT della LFA Reggio Calabria Pippo Bonanno, realizzata da Gazzetta del Sud. Di seguito alcuni passaggi: “Ci stiamo allenando intensamente per affrontare la formazione guidata da Marra. Non sarà per noi un impegno agevole, anche perché gli incontri dopo la sosta rappresentano sempre una incognita. La squadra sta bene e i quattro successi consecutivi stanno lì a dimostrarlo. Dopo, infatti, un avvio complicato, a causa dei mancati allenamenti, siamo riusciti a risalire la china, tant’è che attualmente ci troviamo al quarto posto in piena zona play off. I numeri ci sorridono, non per niente abbiamo la seconda migliore difesa. Aggiungo che nelle ultime quattro sfide siamo riusciti a mantenere la porta inviolata. La nostra è una rosa importante, costruita in poco tempo. I calciatori stanno gradualmente entrando in forma e non possiamo quindi che essere contenti del percorso intrapreso. Preferiamo andare avanti per gradi“.

Mister Trocini e gli obiettivi