LFA Reggio Calabria, Rosseti: 'Malocchio? A questo punto...'

Ancora una domenica senza gol per il centravanti Rosseti. Due buone opportunità sprecate nel corso della sfida con il Locri e insieme a Bolzicco non riesce in nessun modo a sbloccarsi. Il suo intervento a radio Febea.

“Non è mai facile in partite come queste, c’era poco spazio. Credo al malocchio? A questo punto penso di si, spero arrivi il momento e che sia quello decisivo. Noi centravanti non segniamo ma la squadra fa tantissimi gol, giochiamo per il gruppo non per noi. E’ stata una stagione con qualche problema, guardiamo avanti, pensiamo positivo. La società sta facendo il massimo per noi. Ci stiamo preparando per arrivare nel modo migliore ai play off, vogliamo vincerli. Sono una seconda punta ma dove mi mettono gioco, spero di trovare il gol prima possibile. A Vibo andiamo per vincere, stiamo bene”.