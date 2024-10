LFA Reggio, Trocini sul mercato: ‘I giocatori bravi se sei quarto o quinto in serie D…’

Nel suo intervento su RTV il tecnico della LFA Reggio, sollecitato dalle domande dello studio, ha risposto riguardo l’ultima sessione di calciomercato ritenuto non del tutto soddisfacente: “Ti dicono dobbiamo fare i play off e siamo lontanissimi dal primo posto, i giocatori più bravi che volevamo le squadre non te li danno, è difficile non accettare o capire situazioni contingenti che non riguardano la società, il direttore. Io sono frustrato come i tifosi e come lo sono tutti. Le squadre davanti a noi hanno qualcosa in più e lo hanno dimostrato. Volevo avere a disposizione il miglior giocatore che abbiamo acquistato che è Rosseti ma purtroppo non l’ho quasi mai avuto, non volevo cambiare un campo al giorno per allenarmi, sembrano scusanti e per questo non ne vorrei parlare, ma sono dati di fatto. Non ho accettato tutto passivamente, ma ci sono situazioni in cui bisogna ragionare su e capire i punti di vista degli altri. Speravamo di poter prendere i giocatori bravi a dicembre e a gennaio, ma poi questi devono accettare di andare in serie D in una squadra quarta o quinta in classifica”.

