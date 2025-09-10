Liberati 2200 uccelli protetti a Villa, il ministro Pichetto: ‘Grazie a chi tutela la biodiversità’
Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, esprime gratitudine per il salvataggio di 2.200 uccelli protetti a Villa San Giovanni
10 Settembre 2025 - 18:11 | di Redazione
“Rivolgo il mio ringraziamento ai Carabinieri di Villa San Giovanni e all’Autorità Giudiziaria che hanno reso possibile, dopo le opportune verifiche tecniche, la liberazione di circa 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette, detenuti in condizioni inaccettabili”.
Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.
“La biodiversità del nostro Paese – prosegue Pichetto – con una fauna unica per varietà e bellezza, costituisce un patrimonio nazionale di straordinario valore, ma purtroppo anche oggetto di traffici e interessi illeciti. Un grazie a chi la tutela con impegno quotidiano”.
Fonte ansa.it