Emergenza Covid-19 secondo gli studenti, Caterina: ‘Tutti dobbiamo dare il massimo’

“Il coronavirus sta mettendo a dura prova la nostra nazione. Tra la paura del contagio e l’obbligo di non lasciare la propria casa, gli italiani stanno sicuramente affrontando un periodo difficile. Ma è proprio in questi momenti che si nota l’unità di un popolo. Consapevole di ciò, il comportamento che mi sembra più giusto adottare è il rispetto della quarantena imposta in tutta Italia.

C’è chi, però, proprio non riesce a immaginare di rimanere in casa per un così lungo periodo di tempo, cedendo ad un immotivato panico. Io, personalmente, ritengo che si debba tenere un atteggiamento più pacato nei confronti della situazione che stiamo affrontando. Dobbiamo sapere che quello che stiamo facendo è il nostro dovere di cittadini e il massimo che possiamo fare è tentare di trascorrere questi giorni nella maniera più serena possibile. Dobbiamo reinventare la nostra routine quotidiana con i mezzi che abbiamo a disposizione.

Noi studenti, ad esempio, grazie a metodi di didattica alternativi, possiamo continuare serenamente i nostri studi anche a distanza e possiamo facilmente tenerci in contatto con le altre persone. Facendo questi piccoli sforzi, sono cosciente di agire nel modo giusto, per il mio bene e per quello di tutti. Tutta la comunità deve fare il massimo per rispettare le disposizioni, che hanno come scopo la nostra salute e il nostro benessere”.

Caterina Arminio III B, Liceo Classico “T. Campanella”