Reggio, l’orchestra e il coro del Liceo ‘T. Gullì’ alle celebrazioni dell’Arma dei Carabinieri – FOTO

In occasione del 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha organizzato una serie di eventi dedicati alla “Cultura della legalità”, coinvolgendo attivamente le scuole della Città Metropolitana. Tra le iniziative più significative, due manifestazioni di grande rilievo, nelle quali l’Orchestra e il Coro del Liceo “T. Gullì” hanno svolto un ruolo centrale, contribuendo a rendere le occasioni ancora più coinvolgenti e ricche di significato.

Il primo evento si è tenuto il 3 giugno nell’aula polifunzionale “Col. Cosimo Fazio” della Scuola Allievi Carabinieri, alla presenza di autorità civili e religiose. Durante la cerimonia, numerosi studenti hanno presentato elaborati ispirati al Calendario Storico 2025, intitolato “I Carabinieri e i giovani”. In questa occasione, l’Orchestra del Liceo “T. Gullì”, diretta dal Maestro Cettina Nicolosi, e il coro dell’Istituto, diretto dalla prof.ssa Iside Gurnari, hanno scandito i momenti principali della mattinata, creando un’atmosfera di grande partecipazione e riflessione.

La musica dell’orchestra e le voci dei ragazzi hanno rafforzato il messaggio di legalità e di impegno civico rivolto ai presenti, sottolineando il ruolo della cultura come strumento di educazione e coesione sociale.

Il giorno successivo, il 4 giugno, l’attenzione si è spostata sul Museo Archeologico Nazionale, dove si è tenuta una mostra dedicata alla promozione della legalità tra i giovani. Anche in questa occasione, l’Orchestra e il Coro del Liceo “T. Gullì” hanno svolto un ruolo fondamentale, offrendo un’esibizione che ha arricchito ulteriormente l’evento. La partecipazione del liceo musicale ha creato momenti di forte impatto emotivo, facendo arrivare con ancora maggiore intensità il messaggio di impegno civico e responsabilità tra le nuove generazioni che l’iniziativa voleva trasmettere.

Il Comandante Provinciale dell’Arma, nel suo discorso, ha sottolineato come la cultura, l’educazione civica e la partecipazione attiva dei giovani siano fondamentali per costruire un’Italia più giusta e consapevole. Ha evidenziato il ruolo strategico delle iniziative culturali per rafforzare i valori di etica, responsabilità e coraggio tra le nuove generazioni.

La presenza dell’orchestra e del coro del liceo in entrambe le manifestazioni ha rappresentato un ponte tra le istituzioni militari e la comunità scolastica, testimonianza concreta dell’importanza di integrare musica e cultura nel percorso di formazione dei giovani cittadini.

Da sottolineare il ruolo fondamentale del Dirigente Scolastico del Liceo “T. Gullì”, prof. Francesco Praticò, che sostiene e promuove sempre con entusiasmo la partecipazione dell’Istituto a iniziative come questa, convinto che la crescita culturale e civile sia un elemento chiave per rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità civica nei ragazzi, aiutandoli a diventare adulti consapevoli e pronti ad affrontare le sfide future con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.