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Liceo ‘M. Preti- A. Frangipane’: corsi su competenze artistiche, tecniche ed informatiche

Pittura, scultura, ceramica, fotografia, informatica ed ECDL: corsi aperti a giovani e adulti dai 16 anni, con presentazione il 2 febbraio

28 Gennaio 2017 - 09:17 | di Vincenzo Comi

Immagine di repertorio per i corsi del Liceo Artistico Preti Frangipane

Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” di Reggio Calabria comunica che sono in fase di attivazione dei corsi rivolti all’apprendimento di competenze artistiche, tecniche ed informatiche.

I suddetti corsi saranno svolti all’interno dei laboratori dell’istituto, con la docenza di personale esperto. L’iscrizione è aperta a giovani ed adulti, sia interni che esterni, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di dodici iscritti. I corsi in programma riguarderanno nello specifico:

Corsi Durata ore

  • PITTURA 25
  • SCULTURA 25
  • CERAMICA 25
  • INCISIONE 25
  • DISEGNO ARTISTICO 25
  • GRAFICA 25
  • AUTOCAD 2D 25
  • PHOTOSHOP 25
  • FOTOGRAFIA 25
  • INFORMATICA 25
  • ECDL 15

La presentazione avverrà giorno 2 Febbraio 2017, alle ore 15:00, presso l’Aula Magna del Liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”.

Le iscrizioni vanno formalizzate utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito: www.liceopretifrangipane.gov.it, presentandolo presso la segreteria della scuola ,entro Sabato 11 Febbraio 2017.

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