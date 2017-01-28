Liceo ‘M. Preti- A. Frangipane’: corsi su competenze artistiche, tecniche ed informatiche

Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” di Reggio Calabria comunica che sono in fase di attivazione dei corsi rivolti all’apprendimento di competenze artistiche, tecniche ed informatiche.

I suddetti corsi saranno svolti all’interno dei laboratori dell’istituto, con la docenza di personale esperto. L’iscrizione è aperta a giovani ed adulti, sia interni che esterni, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di dodici iscritti. I corsi in programma riguarderanno nello specifico:

Corsi Durata ore

PITTURA 25

SCULTURA 25

CERAMICA 25

INCISIONE 25

DISEGNO ARTISTICO 25

GRAFICA 25

AUTOCAD 2D 25

PHOTOSHOP 25

FOTOGRAFIA 25

INFORMATICA 25

ECDL 15

La presentazione avverrà giorno 2 Febbraio 2017, alle ore 15:00, presso l’Aula Magna del Liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”.

Le iscrizioni vanno formalizzate utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito: www.liceopretifrangipane.gov.it, presentandolo presso la segreteria della scuola ,entro Sabato 11 Febbraio 2017.