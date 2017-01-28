Liceo ‘M. Preti- A. Frangipane’: corsi su competenze artistiche, tecniche ed informatiche
Pittura, scultura, ceramica, fotografia, informatica ed ECDL: corsi aperti a giovani e adulti dai 16 anni, con presentazione il 2 febbraio
28 Gennaio 2017 - 09:17 | di Vincenzo Comi
Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” di Reggio Calabria comunica che sono in fase di attivazione dei corsi rivolti all’apprendimento di competenze artistiche, tecniche ed informatiche.
I suddetti corsi saranno svolti all’interno dei laboratori dell’istituto, con la docenza di personale esperto. L’iscrizione è aperta a giovani ed adulti, sia interni che esterni, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di dodici iscritti. I corsi in programma riguarderanno nello specifico:
Corsi Durata ore
- PITTURA 25
- SCULTURA 25
- CERAMICA 25
- INCISIONE 25
- DISEGNO ARTISTICO 25
- GRAFICA 25
- AUTOCAD 2D 25
- PHOTOSHOP 25
- FOTOGRAFIA 25
- INFORMATICA 25
- ECDL 15
La presentazione avverrà giorno 2 Febbraio 2017, alle ore 15:00, presso l’Aula Magna del Liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”.
Le iscrizioni vanno formalizzate utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito: www.liceopretifrangipane.gov.it, presentandolo presso la segreteria della scuola ,entro Sabato 11 Febbraio 2017.
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