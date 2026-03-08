Il Liceo Scientifico A. Volta ricorda Gaetano Gebbia: la palestra scolastica porterà il suo nome

È con immensa emozione che l’intera comunità del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” si prepara

a rendere omaggio ad una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e, in

particolare, nella formazione dei giovani. Nella prossima primavera, la palestra scolastica del

Campus Volta verrà intitolata a Gaetano Gebbia, allenatore di fama internazionale, formatore di

generazioni di giovani atleti, il cui nome è indissolubilmente legato al “mito Viola” e, dunque, alla

storia della Città intera.

La procedura di intitolazione è nata dalla piena approvazione, da parte del Collegio Docenti e del

Consiglio di Istituto, di un documento elaborato dal Dipartimento di Scienze motorie del Liceo

Volta, successivamente inviato all’ Ufficio Primo USR Calabria che, in sinergia con la scuola, ne ha

seguito i successivi passaggi. Una volta ottenuti la delibera della Giunta Comunale ed il parere

favorevole della Prefettura di RC, l’iter normativo si è concluso con regolare delibera da parte

dell’Ufficio Scolastico Regionale del 25 Febbraio u.s. che ne ha decretato l’intitolazione.

Come affermato dal Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, “l’iniziativa nasce dalla volontà

di ricordare e valorizzare il prezioso contributo che Gaetano Gebbia ha lasciato alla città di Reggio

Calabria e, in particolare, alla grande famiglia del Liceo Sportivo Volta, scuola nella quale ha

operato per oltre dieci anni in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico e di Docente

esperto esterno. Questa intitolazione vuole essere un primo passo di un impegno palese e collettivo

volto a mantenere viva la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile a chi lo ha

conosciuto e ad affidarne il ricordo alle giovani generazioni”.