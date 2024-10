Coronavirus, il racconto degli studenti a CityNow. Oriana: ‘Basta poco per essere felici’

Il viaggio di CityNow attraverso la quarantena degli studenti continua. Ai tempi del Coronavirus raccogliere le testimonianze dei più giovani è uno, fra i tanti, modi che abbiamo scelto per far sentire tutta la comunità più vicina.

I ragazzi del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria ci stanno raccontando le loro giornate, le loro idee, hanno persino condiviso con noi delle bellissime poesie.

Ho riscoperto il piacere di passare del tempo con la famiglia : dedicare ore a mia cugina, giocare con lei come fossimo ancora bambine. Ho capito l’importanza dei nonni, i primi ad amarci così come a lasciarci. Ho capito quanto mia sorella mi sia vicina seppur lontana. Ho rispolverato quei vecchi CD che ascoltavo con papà da bambina.

Vivendo questi giorni molto particolari mi sono resa conto che basta poco per rendere felice una persona : spesso non ci pensiamo poiché troppo indaffarati e preoccupati dell’apparire piuttosto che dell’essere.

Ho percepito l’importanza di portare avanti i miei obiettivi, di credere in me stessa e di guardare sempre e per sempre oltre, non badando alla superficialità.

La vita è unica: in momenti di difficoltà come questo scopriamo che siamo noi a dipendere da lei e non viceversa; capiamo l’importanza di una bella giornata, così come del sole che ci scotta la pelle, dell’inappagabile sensazione del vento che disordina i nostri capelli e ci fa sentire, semplicemente, vivi”.