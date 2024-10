Lidi ed estate reggina, riunione tra il comune e gli esercenti: “Stagione partirà regolarmente”

Si è conclusa pochi minuti fa la riunione tra i proprietari dei lidi e dei chioschi sul Lungomare di Reggio Calabria e l’amministrazione comunale. Sul tavolo, il problema degli allacci fognari da risolvere. I tempi sono stretti, con l’inizio della stagione estiva alle porte. Confermate le impressioni che hanno anticipato l’incontro: al di là di allarmismi e preoccupazioni, non è mai stato a rischio il normale svolgimento delle attività sul Lungomare.

In tempi di social network le notizie dilagano come un virus, basta un titolo ad effetto per scatenare il panico. Le parti si sono confrontate, l’amministrazione comunale ha assicurato che verranno effettuati al più presto i lavori allacci fognari della rete comunale per tutte le strutture (stabilimenti e chioschi) collocati sulla Via Marina Bassa del lungomare Falcomatà. Entro maggio, la problematica verrà risolta, e la stagione estiva reggina partirà regolarmente.

DI SEGUITO LA NOTA EMESSA DA PALAZZO SAN GIORGIO

Il vice sindaco Armando Neri, con l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca e il delegato al turismo Giovanni Latella, ha accolto a Palazzo San Giorgio gli esercenti dei lidi e dei chioschi della via marina bassa, che hanno partecipato ad una riunione, congiuntamente al personale tecnico del Comune, convocata a seguito delle allarmanti notizie trapelate nei giorni scorsi in città.

Il presunto caso nasce da una missiva ricevuta dagli esercenti a cura del settore attività produttive comunale, interpretata in modo non corretto, e che sembrava paventare addirittura, a seguito di notizie diffuse a mezzo stampa, lo spettro della mancata apertura dei lidi estivi per questa stagione.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno chiarito che la nota inviata ai gestori si riferisce al divieto di avviare l’esercizio delle attività al pubblico, rispetto alla necessità di assicurare che gli allacci fognari all’altezza della via marina bassa e quindi delle strutture interessate, possano garantire la corretta depurazione delle acque.

La predisposizione delle attività di montaggio delle strutture balneari pertanto non è messa in discussione in alcun modo.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno evidenziato che, a seguito di una imprevedibile problematica giunta alla luce nei giorni scorsi, è stato individuato un tratto di rete che provoca commistioni, seppure indirette, tra il regime delle acque bianche e nere, da cui il non corretto smaltimento delle acque degli scarichi fognari provenienti dalla via marina bassa.

Tuttavia nel corso della riunione gli assessori Neri e Muraca hanno già annunciato la soluzione tecnica individuata dal settore lavori pubblici, che consentirà in 20 giorni di costruire a carico del comune un prolungamento della rete necessario a risolvere l’intoppo, che non comporterà alcun disagio nelle operazioni di allestimento delle strutture.

A seguito dell’ascolto delle proposte degli esercenti – nel corso della riunione che si è rilevata occasione di confronto per fare il punto sulle prospettive relative all’attuale stagione turistica –

sono state vagliate anche altre possibili soluzioni alternative, che potranno, comunque e in ogni caso, condurre all’apertura delle attività secondo le date programmate.

«Il dialogo e l’impegno sono assicurati» dichiarano a conclusione congiuntamente le parti, la riunione sarà aggiornata nel corso della prossima settimana per verificare lo stato dell’arte.