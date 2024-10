Lido Comunale, Brunetti: “Interesse di imprenditori stranieri”

"Ci siamo stancati di spendere soldi pubblici per mettere in sicurezza il lido e non poterlo rendere fruibile", le parole del sindaco f.f.

Lido Comunale di Reggio Calabria, l’eterna telenovela. Anche per l’estate 2022 reggini e turisti potranno riporre i desideri nel cassetto, al loro posto quel che resta di un ecomostro. Quali possibili soluzioni per il futuro? Se non si inizia a ragionarci in modo concreto, la possibilità che tra 12 mesi diremo le stesse cose sono altissime.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il sindaco f.f. Brunetti ha rivelato dell’interesse di alcuni imprenditori.

“Ho ricevuto numerose proposte di partenariato pubblico privato, avrebbero intenzione di effettuare seri investimenti per valorizzare il Lido. Le loro sono richieste di notizie anche sui vincoli esistenti, e appena avremo un quadro completo delle proposte svolgeremo un dibattito in Consiglio comunale per decidere le linee guida di un eventuale bando pubblico”, le parole di Brunetti.

Il sindaco f.f. ha anche puntualizzato come quest’anno l’amministrazione comunale non spenderà nemmeno ‘un centesimo’ per il Lido Comunale, con Castore che si occuperà della manutenzione ordinaria per garantire la sicurezza.

“Ci siamo stancati di spendere soldi pubblici per mettere in sicurezza il lido e non poterlo rendere fruibile alla città. Dall’attività istruttoria, che ci porterà a definire gli interventi di riqualificazione, siamo a buon punto”, ha evidenziato.

Brunetti infine ha affermato come sia stato approvato in giunta un progetto da 1,4 milioni di euro per “riqualificare le aree esterne al Lido comunale, progetto che include la demolizione delle cabine adiacenti all’Arena Lido, lavori che potrebbero essere affidati già nel prossimo settembre”.