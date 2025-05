Lido Comunale, nuove prospettive per la rinascita: due gruppi pronti a investire

Il Lido Comunale “Genoese Zerbi” di Reggio Calabria si appresta ad accogliere una nuova stagione estiva tra interventi in corso, attività di manutenzione e prospettive di rilancio. È stato infatti pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune l’avviso di indagine di mercato esplorativa per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi per il periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 settembre 2025.

Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la continuità dell’accesso alla struttura anche in assenza del completamento della riqualificazione integrale.

Come chiarito dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Carmelo Romeo, l’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà ha scelto di intervenire a tappe, utilizzando le risorse disponibili, piuttosto che attendere l’arrivo di un maxi finanziamento da 20-25 milioni di euro. Nel 2024 sono stati investiti 1,5 milioni per riqualificare 92 cabine, rendere accessibili i percorsi per disabili e sistemare le aree esterne.

Due nuovi interventi sono attualmente in corso: uno da 2,5 milioni finanziato dalla Soprintendenza per la parte sud della struttura, e uno da 3 milioni, già affidato tramite gara, per la parte nord. L’intera area sarà sorvegliata e sottoposta a lavori di ripristino e pulizia grazie alla collaborazione con la società Castore.

Romeo: “Due nuovi soggetti interessati a un partenariato pubblico-privato per la gestione del Lido”

Le novità più rilevanti, tuttavia, arrivano proprio dalle ultime dichiarazioni dell’assessore Romeo, che nel corso di ‘Live Break’ ha annunciato un rinnovato interesse da parte di soggetti privati per un futuro partenariato pubblico-privato. Dopo un primo tentativo esplorativo non andato a buon fine nei mesi scorsi, l’Amministrazione ha registrato nelle ultime settimane due nuovi segnali di interesse.

“La prossima settimana – ha spiegato Romeo – abbiamo in programma due sopralluoghi con due soggetti diversi. Nessuno dei due è calabrese, ma entrambi si sono detti interessati a investire per la gestione dell’intera struttura”.

L’ipotesi di un partenariato si fonderebbe su un meccanismo ben preciso: il soggetto privato si farebbe carico della riqualificazione delle parti del Lido non ancora oggetto di intervento, presentando una proposta che, se ritenuta valida dal Consiglio comunale, verrebbe messa a bando, consentendo ad altri soggetti di partecipare con proposte migliorative. In cambio, l’operatore vincitore otterrebbe la gestione della struttura per un periodo definito.

“Il fatto che ci siano soggetti interessati, anche da fuori regione o dall’estero – ha aggiunto Romeo – è un segnale positivo: significa che Reggio Calabria viene vista come una città attrattiva, con un potenziale di sviluppo che vale la pena esplorare con investimenti importanti”.

Nel frattempo, l’Amministrazione continua a lavorare su più fronti per garantire la fruibilità del Lido in vista dell’estate imminente, assicurando sorveglianza, ordine e manutenzione. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro, con l’ambizione di restituire ai reggini una struttura pienamente riqualificata e moderna, in grado di attrarre investitori e rilanciare il rapporto della città con il suo storico affaccio sul mare.