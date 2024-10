Lillo Foti: ‘Una sola cosa è certa in serie C e riguarda la Reggina’

Un lungo intervento quello del presidente Lillo Foti a Buongiorno Reggina. Un passaggio che si riferisce a quanto potrà accadere nel prossimo Consiglio Federale, riguardo le decisioni sulla serie C: “La serie C credo non sia in grado di riprendere il campionato, la serie B ha difficoltà oggettive, l’unica che in qualche modo possa completare il proprio percorso è la serie A, avendo anche interessi diversi rispetto alle altre due categorie.

Leggi anche

L’unica cosa certa è la promozione di Reggina, Monza e Vicenza, tutto il resto è affidato a delle decisioni che si dovranno prendere sulle varie possibilità”.