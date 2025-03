Reggio protagonista a Linea Bianca: un racconto tra i Bronzi di Riace e la magia dell’Aspromonte

Il nuovo appuntamento televisivo con Linea Bianca ci porta in un angolo spettacolare della Calabria, dove la natura, la storia e le tradizioni si fondono in un racconto emozionante. Il percorso inizia alle prime luci del giorno, dalla cima del Monte Tre Pizzi, un affaccio naturale senza eguali sul Mar Jonio, immerso nello splendido scenario del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

La tappa successiva è Reggio Calabria, dove la bellezza senza tempo dei Bronzi di Riace accoglie i visitatori in un omaggio doveroso alla grandezza dell’arte antica.

Da qui si risale verso i paesi dell’entroterra, toccando Santo Stefano in Aspromonte e la pittoresca frazione di Mannoli, luoghi ricchi di memoria risorgimentale e tradizioni artigianali come lo “Yarn Bombing”, una forma creativa di decorazione urbana fatta con tessuti lavorati all’uncinetto.

Emozioni garantite sulle piste innevate del comprensorio sciistico di Gambarie, dove si può sciare circondati da panorami unici: da un lato lo Stretto di Messina, dall’altro le isole Eolie. Un’esperienza che unisce sport, natura e la bellezza di un territorio tutto da valorizzare.

Il viaggio prosegue tra i boschi di Fragolara, lungo il suggestivo Sentiero delle Fate, dove l’impegno per la tutela ambientale si concretizza in attività di manutenzione forestale e iniziative di sensibilizzazione. A coronare la giornata, un momento conviviale con degustazioni di specialità locali.

Infine, lungo le rive della diga del Menta, si entra nel mondo del monitoraggio faunistico. In compagnia dei Carabinieri Forestali, vengono illustrati i metodi di osservazione utilizzati per seguire gli spostamenti del lupo appenninico, ormai tornato stabile in queste aree: dai rilievi genetici alle fototrappole, fino alle osservazioni dirette.

Una puntata intensa e ricca di suggestioni, che racconta una Calabria autentica, generosa e profondamente legata alle proprie radici.

Queste le parole con cui gli inviati RAI iniziano il loro viaggio nel territorio reggino:

“Benvenuti a Reggio Calabria, benvenuti a Gambarie, benvenuti a Linea Bianca. Immaginate di svegliarvi nel cuore della notte, quando il mondo è ancora avvolto nel silenzio. Intraprendiamo un viaggio verso l’alto, un’ascesa tra sentieri avvolti dalla macchia mediterranea, dove il profumo del lentisco si fonde con l’aria frizzante. Mentre saliamo, il buio si fa complice dai nostri passi e l’attesa di arrivare in quota cresce. E poi, d’improvviso la magia. Eccolo il Mar Ionio, si estende a perdita d’occhio, un manto di blu intenso che si fonde con l’orizzonte. E mentre gli uccelli iniziano il loro concerto mattutino, il sole fa capolino, timido, poi sempre più deciso. Dipingendo il cielo di sfumature calde e dorate. In quel momento, il tempo si ferma, l’emozione ci travolge, un senso di meraviglia e di connessione profonda con la natura. È un’alba che risveglia non solo il paesaggio, ma anche la nostra anima”.

Per vedere la puntata di Linea Bianca su Raiplay è possibile cliccare sul seguente LINK.