Lions Day Calabria 2026, Battaglia: ‘Una giornata che educa al corretto stile di vita’

“Sport e salute” al centro del Lions Day Calabria 2026, organizzato dal Distretto Lions 108Ya in piazza De Nava. Nel corso dell’iniziativa, il governatore del distretto, Pino Naim, ha evidenziato come il Lions Day, giunto al suo 79° anniversario, rappresenti un’importante occasione per rendere visibile l’impegno quotidiano dei Lions al servizio dei cittadini e delle comunità.

«Una giornata dedicata dai Lions della Calabria alla prevenzione e alla salute, a tutto ciò che educa a un corretto stile di vita. Oltre 150 prestazioni, tra esami ed ecografie offerte gratuitamente, rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dagli studenti dell’Università Mediterranea, che hanno partecipato numerosi. Sullo sfondo, il Museo Archeologico Nazionale: una cornice straordinaria per un evento di grande valore sociale. Un sentito ringraziamento ai Lions per aver organizzato una giornata che restituisce sorriso e fiducia alla città». Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, intervenuto all’evento.

Ampio spazio è stato riservato ai giovani, protagonisti attivi della manifestazione, con il coinvolgimento degli studenti degli istituti superiori cittadini, impegnati nel Progetto Martina, dedicato alla prevenzione oncologica e alla diffusione di stili di vita sani.