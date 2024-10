Comunali Scilla, presentata la lista a sostegno di Pasqualino Ciccone

È così che l’ex sindaco di Scilla, ora di nuovo candidato alla carica di primo cittadino, dà notizia, sul suo profilo Facebook dell’avvenuta presentazione della sua lista per le comunali del prossimo settembre.

I candidati a consigliare comunale sono:

1) ing. Arena Nicoletta;

2) dott.ssa Bellantoni Annamaria;

3) dott. Catalano Francesco;

4) ing. Ceravolo Fortunato;

5) sig. Cotroneo Filippo;

6) avv. Follino Monica

7)sig. Meliambro Rocco;

8) sig. Paladino Girolamo;

9) dott. Patafio Mario;

10) sig.ra Salvaguardia Maria;

11) sig. Scarano Domenico;

12) ing. Vita Giuseppe.

“Ci proponiamo per amministrare la città di Scilla nei prossimi 5 anni – scrive Ciccone. Il nostro intento è quello di continuare il lavoro svolto dalla passata amministrazione con l’obiettivo di continuare a contraddistinguerci per il nostro impegno e per il nostro attaccamento a Scilla. Nei prossimi giorni presenteremo alla cittadinanza la lista ed il programma”.