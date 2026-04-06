Lite familiare in Calabria, 58enne accoltellato dal nipote

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito al culmine di una violenta lite familiare nelle campagne di Le Cannella, nel territorio di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Secondo le prime ricostruzioni, un acceso diverbio tra zio e nipote sarebbe degenerato al punto che quest’ultimo avrebbe estratto un coltello, colpendo il parente con un fendente profondo al fianco sinistro.



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 della postazione locale che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per garantire un trasferimento il più rapido possibile verso l’ospedale di Crotone.

Al momento le sue condizioni del ferito sono giudicate gravi ma stabili, mentre il personale sanitario sta effettuando tutti gli accertamenti necessari per verificare se la coltellata abbia compromesso organi interni.



Diverse pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto il luogo dell’aggressione per avviare le indagini. I militari dell’Arma sono ora impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e nel chiarire i motivi che hanno portato allo scoppio della violenta lite tra i due familiari.