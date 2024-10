[LIVE] Reggina-Juve Stabia 1-1, FINALE

Riscattare il ko con la Virtus Francavilla, cercando di mettere da parte le tante problematiche extra-calcistiche di quest’avvio di stagione. La Reggina di Roberto Cevoli ospita al Granillo la Juve Stabia, protagonista fin qui di un en-plein strepitoso con 6 vittorie su 6 partite giocate. Campani, guidati dal melitese Fabio Caserta, che vincendo volerebbero soli in vetta alla classifica, amaranto per avvicinarsi alla zona playoff. Segui la sfida del Luigi Razza di Vibo Valentia con la diretta testuale di CityNow.it: calcio d’inizio ore 20:45, inizio collegamento ore 20:15!

REGGINA-JUVE STABIA 1-1 (aut. Conson 21′, Solini 38′)

FINALE



Pari giusto fra amaranto e campani, con la Reggina che ha giocato una grande partita dopo un avvio stentato e, forse, avrebbe meritato anche qualcosina di più. Si ferma a 6 la striscia di successi consecutivi della Juve Stabia, che comunque vola in vetta alla classifica seppur in coabitazione con il Trapani.

22:33 – FINALE AL RAZZA! 1-1 FRA REGGINA E JUVE STABIA!

93′ – Lancio lungo di Solini a cercare Viola. Troppo lunga la traiettoria del pallone. Ancora 120 secondi.

92′ – Sventagliata di Vicente, torre di Carlini ma pallone che termina sul fondo senza creare alcun problema alla difesa amaranto.

90′ – Doppio tentativo di Viola dal limite dell’area stabiese: ribattuta la prima conclusione, fuori di poco la seconda. Reggina vicina al 2-1.

89′ – Novantesimo ad un passo, continua a regnare la parità fra Reggina e Juve Stabia.

86′ – AMMONITO TROEST, fallo tattico dell’ex Varese su Emmausso. 3-0 il conto degli ammoniti.

83′ – Altro tentativo di gol olimpico di Sandomenica: traiettoria più pericolosa della precedente, smanaccia in corner Branduani. Dalla bandierina opposta, poi, inefficace la battuta di Viola, con Conson che ha colpito di testa sul primo palo mandando oltre la traversa.

80′ – Non ce la fa Tulissi, sostituito da Emmausso.

79′ – Costretto ad uscire claudicante Tulissi, davvero brutto il fallo che ha subito l’ex Atalanta. Graziato Vicente.

77′ – AMMONITO VICENTE, Bruttissimo fallo dell’ex Akragas su Tulissi, che resta a terra dolorante. Colore del cartellino che poteva anche essere diverso.

75′ – Sandomenico ci prova da calcio d’angolo, sfruttando il vento dimostratosi già un fattore in questa gara. Pallone alto.

74′ – Tocca all’ex Mezavilla: fuori Mastalli, entra il brasiliano.

72′ – Ancora Sandomenico semina il panico sulla fascia, arrivando in area e rientrando sul destro: tiro ribattuto, poi Salandria crossa per Viola ma trova un’altra maglia bianca sulla sua strada.

67′ – SANDOMENICO! Punizione velenosissima dell’esterno reggino, pallone a lato di un soffio!

65′ – Alessio Viola pronto a centrocampo: entra lui, esce Ungaro. Dentro anche Franchini, fuori Marino.

64′ – Ritmi adesso leggermente più bassi, dopo un avvio di seconda frazione nettamente di marca Reggina.

59′ – Triplo cambio nella Juve Stabia: fuori Melara, Calò e Canotto, entrano Vicente, Di Roberto ed Elia. Un solo cambio ancora a disposizione di Caserta.

58′ – AMMONITO CARLINI. Fallo a centrocampo del centrocampista stabiese, primo giallo del match per lui!

57′ – CONSON! Altro corner mortifero calciato da Ungaro: sulla sfera arriva prima Conson che gira in porta il traversone, parata di Branduani, con Sandomenico che da zero metri sbuccia il pallone del vantaggio amaranto!

55′ – Sandomenico! Reggina arrembante adesso! Azione personale di uno degli ex della sfida, cross basso dall’area piccola ma nessun compagno ribadisce in rete!

53′ – REGGINA AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Parapiglia clamoroso sul tiro dalla bandierina: traversone che pesca un salissimo Sandomenico sul secondo palo. Spizzata dell’11 amaranto che rimette in mezzo la sfera, Tulissi non trova l’impatto decisivo, poi ci prova anche Conson dal limite, para ancora Branduani!

52′ – Kirwan! Salandria lavora un bel pallone nella metà campo stabiese, liberando al tiro il neo-zelandese: para con i piedi Branduani, corner amaranto.

52′ – Nella Juve Stabia è entrato Daniele Paponi, fuori El Ouazni, nel corso dell’intervallo.

47′ – SOLINI E CONSON SALVANO IL RISULTATO! Melara va ancora una volta via sulla destra, crossando per Canotto. Il tiro dell’esterno stabiese supera Confente ma trova la respinta di Conson, poi bravo Solini a liberare su un altro tentativo di Paponi! Proteste ospiti, che volevano un tocco di mano dell’ex Siena, ma non c’è nulla secondo il direttore di gara!

46′ – TRAVERSA DELLA REGGINA! Il vento, forte su Vibo, subito un fattore: pallone calciato dalle retrovie, inarcato da una folata, che termina sulla traversa della porta difesa da Branduani!

21.44 – Si riparte al Razza! Reggina che ora potrà giocare con il vento alle spalle!

Partita piacevole al Razza: più Juve Stabia che Reggina nel primo tempo di Vibo, con le vespe che hanno sfiorato due euro gol, salvo andare in vantaggio con un gollonzo davvero assurdo. A quel punto è arrivata la reazione amaranto, con Tulissi e Sandomenico sugli scudi e Solini che ha pareggiato su azione da calcio d’angolo!

21:30 – Finisce il primo tempo al Razza, 1-1 fra Reggina e Juve Stabia!

44′ – Altro cross, ancora una volta di Tulissi, ancora una volta bloccato da Branduani.

43′ – Calati i ritmi della gara dopo il pari, anche un pò a sorpresa, firmato da Solini.

Incornata precisa del difensore ex Siena su traversone di Tulissi, pallone che supera Branduani, regalando il pari alla Reggina sul finire della prima frazione! Riequilibrata la gara del Razza, è 1-1!

38′ – SOLINIIIIII! IL PAREGGIO DELLA REGGINA! 1-1 AL RAZZA!

34′ – Disimpegno folle di Canotto che effettua un retropassaggio horror, che taglia fuori portieri e difensori ospiti, favorendo Sandomenico: tiro di prima intenzione dell’esterno di Cevoli, para in extremis Branduani.

33′ – Cross di Tulissi sugli sviluppi di calcio d’angolo, altro pallone che viene facilmente abbrancato da Branduani.

30′ – Primo, vero, tentativo di marca Reggina: ci prova Sandomenico da posizione defilata, pallone alto.

29′ – JUVE STABIA VICINA AL RADDOPPIO! Fendente meraviglioso di Mastalli da 30 metri, pallone che sfiora l’incrocio dei pali a Confente assolutamente impotente.

26′ – Tenta la reazione la Reggina: il cross di Tulissi, però, è ancora una volta facile preda della difesa della Juve Stabia.

Clamoroso, davvero clamoroso quanto successo. Azione nemmeno troppo pericolosa della Juve Stabia che sfonda centralmente, anche vincendo un paio di rimpalli. Sulla sfera vagante in area amaranto il primo ad arrivare è Mastrippolito che, nel tentativo di liberare la pressione, rinvia il pallone, colpendo però Conson. La traiettoria presa dal pallone scavalca Confente, confezionando il disastro perfetto e mandando avanti la Juve Stabia.

20′ – JUVE STABIA IN VANTAGGIO. Autogol pazzesco di Conson.

19′ – Ancora al cross Melara, esce e blocca Confente. Sul capovolgimento di fronte, Salandria entra in area e prova il tiro, ma viene contratto dalla difesa ospite.

18′ – Sandomenico tenta l’imbucata verso Ungaro, fanno buona guardia i centrali della Juve Stabia.

16′ – Sfonda Melara ancora una volta sulla destra: traversone basso verso El Ouazni, anticipo decisivo di Solini.

15′ – Traversone infruttuoso di Ungaro, la Juve Stabia allontana senza patemi.

13′ – Spunto di Ungaro sulla destra, fermato fallosamente: calcio di punizione interessante per la compagine guidata da Roberto Cevoli.

10′ – Ancora Juve Stabia! Cross da calcio d’angolo che pesca Troest, il colpo di testa del difensore ospite termina di poco alto sopra la traversa! Inizio da incubo per la Reggina!

8′ – JUVE STABIA AD UN PASSO DALLO 0-1! CLAMOROSO TIRO DI CALÒ! Botta terrificante del centrocampista stabiese, che sfrutta un campanile scaturito da un cross di Melara, si coordina perfettamente e scocca un tiro perfetto, fermato solamente dalla traversa di Confente!

6′ – Melara scappa a Mastrippolito sull’out di destra: il cross dell’ex amaranto pesca bene Carlini che, incredibilmente, manca l’impatto con il pallone, sciupando un’ottima chance.

4′ – OCCASIONE JUVE STABIA! Canotto rientra bene sul destro nell’area della Reggina, liberando un tiro che termina di poco a lato!

3′ – Sandomenico reclama un gallo di mano dell’ex difensore del Novara, segnalato invece il fuorigioco di uno degli ex di questa sfida.

2′ – Iniziativa di Tulissi che cambia gioco con un bel fendente, Troest fa buona guardia.

20:45 – Si parte!

Tutto pronto a Vibo, primo pallone della Reggina.

Ecco le due formazioni.

Squadre pronte a fare il proprio ingresso sul prato – apparentemente in ottime condizioni – del Luigi Razza. Fra pochissimo di comincia!

Negli amaranto non c’è Viola, relegato ancora in panchina, al suo posto Ungaro. Titolare negli ospiti l’ex Melara, esterno del tridente completato da El Ouazni e Canotto.

Partiamo dalle formazioni ufficiali. Queste le scelte di Cevoli e Caserta:

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Zibert, Salandria, Marino; Tulissi, Sandomenico, Ungaro. ALLENATORE: Roberto Cevoli.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani, Calò, Melara, El Ouazni, Canotto, Marzorati, Troest, Aktaou, Mastalli, Vitiello, Carlini. ALLENATORE: Fabio Caserta.

20.30 – Amici ed amiche di CityNow.it, buona sera e benvenuti alla diretta testuale di Reggina-Juve Stabia, posticipo della nona giornata del girone C di Serie C.

