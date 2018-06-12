Dove lo butto? – Raccolta differenziata, ecco cosa mettere nel contenitore blu

Reggio Calabria punta al cambiamento ed al miglioramento. Per cominciare questo percorso lungo e tortuoso sceglie la raccolta differenziata come punto di partenza. Come si può desiderare una città bella da vivere e da mostrare ai turisti se per prima cosa non si pensa alla sua pulizia?

Da anni esiste la raccolta differenziata, si è cominciato con separare solamente la plastica e il vetro da carta e cartone, poi è arrivato l’umido, ma davvero in pochi hanno saputo fare buon uso dei cassonetti posti al margine delle strade. Da qui la decisione di una differenziata porta a porta per responsabilizzare l’utente e per progredire come le altre città italiane in cui il servizio esiste ormai da tempo e funziona anche bene.

Il porta a porta in città ha preso il via nel 2013, in via sperimentale, dalla periferia e man mano si è esteso a macchia d’olio in tutte le zone della città. Ogni quartiere ha avuto il suo “periodo di assestamento” e per questo la differenziata porta a porta arriva solamente adesso nei quartieri “centrali” della nostra città.

Gli ultimi ad essere coinvolti sono stati infatti gli abitanti del Centro Storico e dei quartieri Eremo, Tre Mulini e Pineta Zerbi. Per chiudere definitivamente il cerchio degli ingombranti e maleodoranti cassonetti su strada mancano adesso solamente i quartieri di Modena, Cannavò e San Sperato.

Da sempre vicini al cittadino ed alle sue esigenze, noi di CityNow, abbiamo deciso di creare una rubrica dedicata proprio al tema caldo del momento: la raccolta differenziata. Tra le incertezze di chi vi si approccia per la prima volta e i dubbi di chi la differenziata la vive già da un po’, #Dovelobutto? si propone di aiutarvi nella vostra quotidianità facendo luce su quegli strani mastelli che coloreranno d’ora in poi le strade di Reggio Calabria. Una guida per differenziare correttamente i vostri rifiuti.

Oggi è la volta del contenitore blu, quello dedicato alla raccolta di carta e cartone. Una raccolta all’apparenza abbastanza semplice che nasconde però dello insidie. Se da una parte è vero che all’interno del mastello blu dovrebbero essere gettati tutti i rifiuti di carta e cartone per scrittura e stampa e il materiale da imballaggio in carta e cartone, dall’altra bisogna far molta attenzione affinché la carta differenziata risulti pulita e ben pressata.

La carta, non plastificata e non unta, va infatti inserita sfusa nell’apposito contenitori blu. Per quanto riguarda i cartoni vanno piegati e pressati al fine di ridurne il più possibile il volume, che altrimenti risulterebbe ingombrante. Al contrario la carta sporca di terra o di alimenti non va conferita nei contenitori della raccolta differenziata, perché contamina la carta riciclabile; va comunque gettata con i rifiuti indifferenziati.

Da inserire nel contenitore blu di carta e cartone sono:

giornali e riviste;

quaderni senza copertina plastificata;

libri con copertine non plastificate;

pacchi, pacchetti e scatole di cartone per alimenti, detersivi e scarpe;

opuscoli;

sacchetti di carta;

imballaggi in cartone ondulato;

astucci e fascette in cartoncino;

fotocopie e modelli;

brick del latte e succhi di frutta (Tetra Pack).

Da non gettare nel contenitore blu di carta e cartone sono invece:

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