Reggio, riaperto il tratto di via Tripepi: lavori chiusi dopo oltre un mese di disagi

I lavori di sistemazione sono stati conclusi dagli operai di Castore, mettendo così fine a una vicenda che si è trascinata per settimane

È stato finalmente riaperto il tratto di via Demetrio Tripepi che attraversa la centralissima piazza De Nava a Reggio Calabria. La strada, rimasta chiusa per oltre un mese, era stata interdetta al traffico per consentire un intervento di ripristino su alcune basole sollevate, diventate pericolose per la sicurezza di pedoni, automobilisti e motociclisti.

A creare apprensione erano state proprio le condizioni del manto stradale, finite al centro di numerose denunce e segnalazioni. Il piccolo tratto viario, seppur limitato nella sua estensione, si trova in un punto centrale della città e la sua chiusura ha inevitabilmente alimentato polemiche.

Proprio nelle ultime ore era arrivata l’ennesima presa di posizione da parte di Forza Italia, che aveva puntato il dito contro i tempi dell’intervento.

“È l’emblema più lampante della inefficienza, della lentezza, della incompetenza della premiata ditta Battaglia & Company”, avevano dichiarato i consiglieri di opposizione.

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Con la riapertura del tratto di via Tripepi si chiude dunque un capitolo che per oltre un mese ha fatto discutere cittadini e politica.