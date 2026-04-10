174° anniversario della Polizia di Stato, Versace: ‘Un patrimonio di valori e senso del dovere’
“Alle donne e agli uomini della polizia di Stato – le parole del sindaco metropolitano f.f. - va il nostro grazie più sincero, per il lavoro svolto con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio"
10 Aprile 2026 - 15:13 | Comunicato Stampa
“Oggi celebriamo non solo una storia lunga 174 anni, ma un patrimonio di valori fatto di dedizione, senso del dovere e rispetto delle regole. Valori che devono continuare a guidare anche l’azione delle istituzioni locali, chiamate a collaborare in maniera sempre più sinergica con le forze dell’ordine”.
Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, presente oggi al 174° anniversario della polizia di Stato, cerimonia svoltasi presso l’atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
“Alle donne e agli uomini della polizia di Stato – aggiunge Versace – va il nostro grazie più sincero, per il lavoro svolto con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio, sempre al fianco dei cittadini”.
“Il vostro impegno quotidiano – conclude – rappresenta un presidio fondamentale di legalità, soprattutto in un territorio complesso come il nostro, dove la presenza dello Stato deve essere costante, forte e credibile”.