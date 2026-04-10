A Reggio la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026

Il prossimo 15 Aprile verrà celebrata la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ededicata al tema delle giovani competenze per il Made in Italy.

La Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, struttura territoriale del MIMIT, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 ha organizzato, in stretta collaborazione con la Camera di commercio di Reggio Calabria, un evento dal titolo “Giovani Competenze per il Made in Italy: storie di Formazione, Tradizione e Innovazione per affrontare le sfide del futuro”,dedicato al tema delle giovani competenze con una particolare attenzione rivolta al mondo della formazione e dei giovani talenti, intesi come leva strategica per la continuità, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo italiano, ma anche al profilo della tradizione e della cultura del Made in Italy.

L’evento si terrà presso la Camera di commercio di Reggio Calabria il 15 Aprile prossimo dalle ore 9.30 e prevede un messaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso.

La Giornata si propone di mettere in risalto il legame tra la capacità di innovare, la tradizione e il legame con il territorio in un processo di continuo adattamento delle competenze, in particolare quelle delle giovani generazioni, alla competizione sul mercato.

L’obiettivo è quello di affrontare il tema da una prospettiva ampia e integrata, attraverso testimonianze dirette di imprenditori, Università, ITS Academy e Licei del Made in Italy, per favorire l’instaurarsi di un proficuo dialogo tra generazioni e sistemi diversi e creare occasioni concrete di orientamento, tramite l’integrazione di formazione, impresa, tradizione manifatturiera e cultura, con ricadute positive sulla crescita dei giovani e sulla valorizzazione delle competenze locali.

ORE 10.00 – Apertura lavori e saluti istituzionali