A Reggio apre ‘Mysia Bistrot’: dove il gusto accompagna ogni ora della giornata – FOTO

Un bistrot nel cuore della città che mette al centro la carne e una cucina capace di muoversi tra tradizione e ricerca

Nel cuore di Reggio ha aperto le porte un locale che cambia volto con il passare delle ore ma conserva sempre la stessa anima. È Mysia Bistrot, di via Possidonea, dove la giornata comincia con il profumo del caffè appena macinato e la fragranza dei lievitati, prosegue tra pause di gusto per arrivare fino a sera, in un’atmosfera studiata per accogliere, sorprendere e farsi ricordare.

Operativo tutti i giorni, dalle 7 fino alle 23:30, Mysia nasce con una vocazione chiara, quella di essere un posto da vivere a ore diverse, senza perdere coerenza né personalità.

Dietro questo progetto c’è una realtà che in città è già conosciuta. La gestione, infatti, è la stessa di Haprilo chiosco sul mare, il ristorante di pesce di Pellaro che, dopo il percorso costruito nella periferia sud, sceglie adesso di portare la propria esperienza nel cuore di Reggio con una novità diversa, ma altrettanto identitaria: un bistrot che mette al centro la carne e una cucina capace di muoversi tra tradizione e ricerca curata dall’executive chef Gianfranco Condó, responsabile anche delle cucine di Haprilo.

Mysia si presenta come uno spazio dinamico, ma con un’impronta ben definita. La mattina si apre con una proposta pensata per iniziare la giornata con il giusto ritmo, tra caffè, lievitati e un’atmosfera che invita a fermarsi. A pranzo, invece, il locale guarda soprattutto ai lavoratori e a chi vive il centro ogni giorno, con diverse formule studiate per garantire velocità, qualità e un buon rapporto qualità-prezzo. Una pausa concreta, curata, costruita per chi vuole mangiare bene anche nei tempi stretti della giornata.

Con il tardo pomeriggio, Mysia cambia ancora pelle. Dalle 18 spazio all’aperitivo, ma con una formula che prova ad andare oltre il copione più consueto. Qui il momento dell’aperitivo diventa una degustazione di antipasti, con proposte che vanno dal vitello tonnato, stecco di maialino, mini burger e altri assaggi accompagnati da un calice di vino o un drink.

Non il classico aperitivo veloce, dunque, ma una proposta più ricercata, pensata per chi cerca gusto e cura anche in un momento informale.

La sera è il tempo in cui il locale mostra il suo volto più deciso. A tavola arrivano piatti che parlano il linguaggio della cucina di sostanza, con una particolare attenzione alla carne e ad alcune preparazioni che richiamano la tradizione. In menù trovano spazio proposte come stocco, trippa e risotto all’ossobuco, in un percorso che prova a tenere insieme memoria, sapore e identità.

Tra i segni distintivi della cucina c’è anche il Katsu Sando, sandwich giapponese realizzato con pancarrè, carne impanata al panko e salsa Mysia. Un piatto che racconta bene la cifra del bistrot: una base solida, riconoscibile, e la voglia di inserire dettagli capaci di spostare l’esperienza un passo più in là.

A definire il carattere del locale contribuiscono anche gli ambienti, firmati dall’architetta Paola Redi. Gli spazi sono stati immaginati con tratti orientaleggianti, addolciti da alcuni tocchi di regginità che danno calore e identità all’insieme. Il risultato è un luogo elegante, curato, che fa sentire gli ospiti a casa. Uno spazio che mira a diventare ritrovo, nel pieno del centro città.

A completare la proposta c’è poi il brunch della domenica, in programma dalle 12 alle 16, altro tassello di un progetto che vuole presidiare con personalità ogni fascia della giornata. In fondo, è proprio questa la sensazione che Mysia prova a trasmettere: quella di un posto capace di adattarsi ai ritmi di chi lo vive, mantenendo però sempre intatta la propria anima.

Nel centro storico di Reggio Calabria, Mysia Bistrot arriva così con una formula ampia, riconoscibile e ben costruita. Un locale che prova a unire accoglienza, atmosfera e cucina in un solo racconto quotidiano, da vivere dal mattino alla sera.

Maggiori informazioni

Via Possidonea, 8 – Reggio Calabria

Per info & prenotazioni 0965920585 – 3401795470

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