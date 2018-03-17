Nei giorni scorsi a Roma presso un noto hotel si è svolto il primo di una lunga serie di shooting fotografici a modelle e celebrity per editoriali e redazionali. Ad organizzare l’appuntamento mensile nella Capitale è il noto stilista Anton Giulio Grande.

Lo staff degli shooting romani

Con lui nel progetto e nello staff professionisti importanti e amici scelti dallo stesso Grande che saranno con lui in tutti i servizi fotografici romani , per le foto le sorelle Arianna e Annalisa Bonafede del prestigioso studio Rimesse Fotografiche da anni fucina di idee e punto di riferimento per molti giovani fotografi per stage e formazione professionale.

Per trucco e parrucco un grande e storico amico dello stilista che lo ha accompagnato per venti anni di carriera ovunque, sfilate, cover, shooting ecc Paolo Di Pofi, hair stylist e make up artist delle dive, tra le sue clienti Monica Bellucci e Uma Thurman. La prima importante celebrity è l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, reduce concorrente del reality di Rai uno ‘Ballando con le stelle ‘.

Francesca Testasecca testimonial del primo editoriale

Amica da anni di Anton Giulio Grande nonché testimonial. Ha dichiarato di essere felice di essere stata scelta in qualità di testimonial del primo editoriale e che adora da sempre gli abiti del suo amico stilista Anton Giulio Grande e che la rendono star e femminile e ha annunciato di avere molti imminenti progetti lavorativi importanti. Ha indossato cinque abiti di alta moda dello stilista con i gioielli creati in esclusiva delle orafe Vitali, vera eccellenza orafa italiana nel cuore del centro storico della Capitale che hanno creato per lo stilista gioielli per ogni abito.

Un vero poker d’eccellenza Made in Italy.