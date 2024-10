Zona rossa, le immagini che raccontano il lockdown a Reggio Calabria – FOTO

Le immagini del sabato mattina di Reggio Calabria durante il lockdown. Tanti controlli e poca gente per le strade

Pochissime vetture e pochissime persone in giro. È questa la situazione a Reggio Calabria nelle prime ore della mattinata di sabato 14 novembre 2020.

A circa una settimana dall’istituzione della zona rossa, che ha mandato in tilt i calabresi, si iniziano a vedere i primi segni delle limitazioni.

Il lockdown a Reggio Calabria

È sabato mattina, eppure il centro storico è praticamente deserto. La maggior parte delle serrande sono abbassate, alcune a causa delle restrizioni previste dall’ultimo decreto, altre perché non ce l’hanno fatta, altre ancora perché preferiscono stare fermi anziché andare in perdita.

Alcune pattuglie di Polizia e Carabinieri fanno la spola da piazza Garibaldi a piazza De Nava, altre invece sono ferme ad aspettare le poche macchine in transito per effettuare i controlli di routine.

Dalle immagini, però, emerge un messaggio molto importante: il Covid è tornato a fare paura.

Sarà per l’aumento dei contagi, sarà per i continui appelli delle istituzioni, sarà perché i reggini sanno, ormai, che l’unico modo che abbiamo per sconfiggere il nemico invisibile è la prevenzione.