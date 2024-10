Covid, Falcomatà contro i negazionisti. Presto un sit-in a Roma dei sindaci calabresi

Il sindaco Giuseppe Falcomatà torna a parlare ai cittadini di Reggio Calabria. L’argomento cardine non può che essere l’emergenza sanitaria, in particolar modo quella legata al Covid.

Parole inconfutabili quelle del primo cittadino che torna a parlare ai cittadini dell’emergenza sanitaria in atto in tutta la Regione, ma anche nella città dello Stretto:

Noi non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo riportare l’attenzione su quello che deve tornare ad essere il nostro obiettivo principale: la tutela della salute continuando a comportarci come abbiamo fatto nella fase 1. Distanziamento sociale, utilizzo della mascherina. È una fase diversa. Non possiamo pensare che il virus sia stato sconfitto, ce lo dicono i numeri. Né possiamo pensare che noi siamo immuni”.

“Gli ospedali sono al collasso. Il GOM ieri contava 112 ricoverati per Covid . Per questo motivo abbiamo avuto un incontro con la Dirigenza sanitaria e gli operatori. Mi hanno confermato che, se le cose dovessero continuare così, saranno costretti a chiudere anche altri reparti per dedicarli ai ricoveri Covid.

Il sindaco, dopo aver sentito diverse voci in città, smentire l’esistenza del virus che ha infettato il mondo ha deciso di mandare ai negazionisti un messaggio chiaro e forte:

“Lo dico perché sento dire che il virus è un complotto, è una manovra dei poteri forti per tenerci chiusi in casa. Sto sentendo che a Reggio Calabria il virus per il nostro DNA non attecchisce. Andate a dire queste fesserie alle famiglie delle persone morte per Covid, andate a dirlo a chi, in un letto di ospedale, combatte tra la vita e la morte, ai medici, agli infermieri che combattono ogni giorno per salvare vite umane, che il virus non esiste.

Stiamo vivendo giorni di caos, in cui purtroppo la nostra Regione balza agli onori di cronaca per situazioni negative, però noi non dobbiamo conformarci agli altri. Siamo stati di esempio e adesso che facciamo? Ci conformiamo agli altri ignoranti che il virus non esiste? Noi siamo zona rossa perché non ci sono le condizioni per reggere una nuova ondata. Ci dobbiamo proteggere, tutelare e non dire fesserie in giro”.