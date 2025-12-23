Catturati i detenuti evasi dal carcere di Locri, i sindacati: ‘Grande lavoro della Polizia Penitenziaria’

"Decine di agenti si sono prodigati giorno e notte nel monitoraggio capillare del territorio". La nota dei sindacati

Le Segreterie Locali di queste Organizzazioni Sindacali (SAPPE, SiNAPPe, OSAPP, UILPA, FNS CISL, CNPP/SPP) desiderano esprimere il più vivo apprezzamento ed un profondo senso di gratitudine per la brillante operazione che ha condotto alla cattura dei detenuti evasi dalla Casa Circondariale di Locri.

Il successo di questa operazione non è solo un atto di giustizia, ma un lodevole risultato che restituisce piena fiducia nelle Istituzioni e rafforza il senso di sicurezza della collettività.

Un plauso particolare va al Corpo della Polizia Penitenziaria che ha agito, sin dall’inizio, con professionalità, zelo, abnegazione e con grande spirito di servizio. Sin dalla sera del 18 dicembre, nell’immediatezza dell’evento, abbiamo assistito con orgoglio all’attivazione spontanea e generosa di tutti i colleghi disponibili: decine e decine di unità, comprese quelle giunte in supporto dal resto della regione, si sono prodigate giorno e notte, senza sosta, nel monitoraggio capillare del territorio e nella ricerca di ogni minimo indizio investigativo.

Il coordinamento strategico e i ringraziamenti

Il coordinamento strategico è stato l’elemento risolutivo di questo successo. A tal proposito, rivolgiamo un sentito ringraziamento al Direttore dott.ssa Valentina Galati e al Comandante del Reparto, Commissario Capo dott. Salvatore Marcinnò, per aver guidato le operazioni con fermezza, lucidità e caparbietà investigativa.

Il nostro ringraziamento si estende a tutte le Forze dell’Ordine che hanno operato in supporto con sinergia, tempestività ed efficacia, dimostrando quanto sia cruciale il coordinamento di intelligence tra le Forze di Polizia per il raggiungimento congiunto di risultati concreti a tutela della legalità.

Alla luce di quanto accaduto, rinnoviamo il nostro pieno sostegno a tutte le donne e gli uomini in divisa che, quotidianamente e con grande senso di appartenenza e del dovere, garantiscono la sicurezza del Paese. L’occasione è propizia per augurare loro e alle famiglie un Buon Natale.