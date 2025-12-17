Locri on Ice: in arrivo il suggestivo “Presepe di Ghiaccio” e il concerto del Trio Italico

Il Natale di Locri On Ice 2025 si arricchisce di un appuntamento unico e spettacolare: domenica 21 dicembre, la città ospiterà per la prima volta il “Presepe di Ghiaccio”.

Un evento artistico promosso dall’Amministrazione Comunale di Locri, patrocinato da Calabria Straordinaria e realizzato da “Piano B”; a seguire, il concerto del Trio Italico, formazione musicale capace di unire virtuosismo e sperimentazione.

Scultura dal vivo e musica d’autore in piazza

A partire dalle ore 16:00, il pubblico potrà assistere alla creazione dal vivo di un presepe interamente scolpito nel ghiaccio dal Maestro Luca Mazzotta, campione italiano e vicecampione del Mondo di scultura su ghiaccio.

L’artista darà forma a San Giuseppe, alla Madonna e al Bambino Gesù, trasformando blocchi di ghiaccio in un’installazione luminosa e suggestiva, capace di fondere tradizione e contemporaneità. Un’opera performativa che negli anni scorsi ha incantato numerosi borghi calabresi, registrando ampio consenso di pubblico e critica.

Alle ore 20:30, la serata proseguirà con l’atteso concerto del Trio Italico, ensemble nato dall’incontro tra i violinisti Andrea Micieli, Pasquale Allegretti Gravina e Antonio De Paoli.

Il gruppo, noto per l’approccio libero da rigidi schemi e per la capacità di fondere sonorità classiche e rock, propone un’esperienza musicale basata sulla composizione estemporanea: ogni performance è irripetibile, guidata dall’emozione e dall’interplay tra i musicisti. Un’occasione unica per vivere un concerto dinamico, imprevedibile e profondamente coinvolgente.

Il doppio appuntamento del 21 dicembre rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario natalizio locrese. Un’iniziativa pensata per valorizzare il centro cittadino, offrire al pubblico un’esperienza culturale di qualità e rafforzare l’identità della manifestazione Locri On Ice.