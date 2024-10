Locri, istituito il servizio di “Pronto Intervento” della Polizia Locale 

Un nuovo interessante servizio a disposizione dei cittadini. É stato istituito dall’Amministrazione Comunale di Locri un nuovo ed interessante servizio che porterà i cittadini locrese a dialogare senza alcun tipo di filtro direttamente con la Polizia Locale, e più specificatamente con l’Agente di Polizia che in quel momento è in servizio all’interno del territorio comunale.

Infatti, attraverso il servizio di “Pronto Intervento Polizia Locale” al numero 340.7409525, il cittadino, nella fascia oraria che va dalle 07:30 alle 19:30, potrà contattare i Vigili Urbani comunali per segnalazioni, richiesta intervento, o semplici informazioni che hanno carattere d’urgenza.

Un modo per avvicinare i cittadini alla Polizia Locale, in un’ottica di interazione positiva e fruttuosa per tutti quanti.

Leggi anche

Così il Sindaco Giovanni Calabrese, che ha espresso il proprio pensiero attraverso il suo profilo ufficiale Facebook: