Lotta: Adriano Bruno vince il titolo Under 15 con il GS Vigili del Fuoco

Altro titolo per la società reggina, per la soddisfazione dei tecnici Spanò e Asciutto

Il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Reggio Calabria continua a raccogliere successi nei campionati giovanili. Dopo il trionfo di Cristian Muscianese nella categoria Under 17, è stato Adriano Bruno a vincere il titolo Under 15.

Bruno ha superato in sequenza gli avversari Bregu, Orsonelli e Dall’Alpi, confermando così tutte le proprie qualità e abilità. Un risultato che ha confermato la bontà del lavoro dell’intero team e portato grande soddisfazione ai tecnici Fabio Spanò e Vincenzo Asciutto, che seguono con attenzione la crescita degli atleti.

Oltre al titolo, Adriano Bruno ha ricevuto la convocazione in Nazionale per partecipare ai prossimi Campionati Europei, che si terranno a Caorle (Venezia), dal 26 al 29 giugno. Un importante riconoscimento che premia il talento e l’impegno del giovane atleta.

