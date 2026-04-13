Lotta: 20° Memorial Franco Costa. Presente il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Reggio
Grande soddisfazione, all’interno del Team reggino, accompagnato dal Dirigente Mimmo Spanò e seguito dai Tecnici, Fabio Spanò e Mariano Arena
13 Aprile 2026 - 12:00 | Comunicato
Al PalaRescifina di Messina giornata di Lotta Olimpica, organizzata, in maniera impeccabile, dalla Judo Franco COSTA Presieduta dalla pluricampionessa Katarzyna JUSZCZAK e sostenuta dal C.R. Sicilia Lotta del presidente Prof. Franco SORBELLO, ha visto un centinaio di lottatori e lottatrici in rappresentanza di 14 società, arrivate da tutta la Sicilia e la Calabria, cimentarsi in incontri spettacolari dando dimostrazione di come una disciplina quale la Lotta possa entusiasmare e dare spettacolo.
Il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha onorato il Memorial portando in gara 12 atleti, 8 maschi dai 12 ai 18 anni e 4 femmine di pari età, conquistando ben 11 medaglie cosi distribuire:
Risultati Gara Maschile:
ORO: Michael LAURENDI Cat.kg. 38 Under 15 – Mattia SPANO’ Cat. Kg. 41 Under 15 – Adriano BRUNO Cat. Kg. 48 Under 15 – Cristian MUSCIANESE Cat. Kg. 63 Under 20.
ARGENTO: Gabriele LIA Cat. Kg. 57 Under 15 – Manuel DIGIFICO Cat. kg. 68 Under 15.
BRONZO: Davide TIBULEAC Cat. Kg. 57 Under 15.
Risultati Gara Femminile:
ORO: Alessia CROCE’ Cat. Kg. 54 Under 15 – Giorgia Gattuso Cat. Kg. 62 Under 15.
ARGENTO: Emma ARENA Cat. Kg. 46 Under 15 – Enrica PELLICANO’ Cat. Kg. 66 Under 15.
Presente in gara, nella categoria di peso fino a 57 kg., al suo primo impegno sportivo, Pasquale REPACI classificato al 5° posto.
Grande soddisfazione, all’interno del Team reggino, accompagnato dal Dirigente Mimmo SPANO’ e seguito dai Tecnici, Fabio SPANO’ e Mariano ARENA che nella speciale classifica per società chiude al 2° posto, su 14 club presenti, preceduto dal Lotta Club Jonio di Catania.