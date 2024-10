Lotta alla violenza contro le donne, l’impegno della reggina Giusy Versace

Ieri, è stata inaugurata a Palazzo San Macuto a Roma (Camera dei Deputati) la mostra fotografica di Mjriam Bon ‘I muri del silenzio. Quando l’omertà diventa complice della violenza’, realizzata grazie al contributo del Dipartimento Pari opportunità e Disabilità di Forza Italia, guidato appunto dalla Versace. Scatti di volti noti e meno noti che raccontano quanto l’omertà diventi spesso complice dei fenomeni di violenza.

L’inaugurazione della mostra è stata preceduta da un momento di confronto sul tema con Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di FI, dell’Onorevole ed ex Ministro delle Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo, Paola Radaelli, presidente dell’Unione nazionale vittime Unavi, Rossana Giove, psichiatra e psicoterapeuta, Luca Massaccessi, Segretario generale Osservatorio nazionale Bullismo e doping e Mjriam Bon, che ha introdotto la mostra fotografica.

Giusy Versace, da sempre in prima linea su questi temi, ha evidenziato l’importanza e la necessità di fare arrivare il messaggio soprattutto alle nuove generazioni. Contro la violenza sulle donne ha detto – non ci si deve girare dall’altra parte ma bisogna avere il coraggio di denunciare e lavorare insieme perché c’è ancora molto da fare, soprattutto dal punto di vista culturale. E indispensabile, ad ogni modo, che il Parlamento colmi quelle lacune normative che ancora oggi sussistono nel nostro ordinamento. La deputata azzurra ha quindi assicurato che le attività del dipartimento da lei guidato saranno indirizzate anche su questo versante, continuando a dare voce a tutte le donne vittime di violenza e sopraffazioni”.

La mostra resterà aperta al pubblico, presso il Corridoio degli atti parlamentari della Biblioteca della Camera ‘Nilde Jotti’, fino al 28 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30), sabato dalle 10 alle 12 (ultimo ingresso 11.30). Chiusura la domenica.

Nel frattempo è iniziato anche il tour di “Wall of Dolls – il muro di bambole per rompere il muro dell’indifferenza”. Questa sera Giusy Versace assieme a Jo Squillo e alla giornalista Francesca Carollo presenteranno l’iniziativa al Parlamento Europeo a Bruxelles. Gli altri appuntamenti legati a “Wall of Dolls” saranno:

venerdì 22 novembre a Brescia (ore 18 in via Solferino);

sabato 23 novembre a Salerno (ore 20 Stazione Marittima Zaha Hadid);

domenica 24 novembre a Milano (ore 11 via De Amicis 2) e alle ore 15 alla ‘Casa delle Arti Alda Merini’ (via Magolfa 32).

Gli altri appuntamenti di domenica 24 novembre saranno a Roma (ore 11 Teatro Tordinona, via degli Acquasparta); a Genova con i seguenti appuntamenti: ore 15 in Piazza Ferrari, alle ore 17 a Teatro di Strada Nuova (via Garibaldi) e alle 18.30 all’Arena Albaro Vllage. Infine a Venezia presso il Museo di Storia Naturale (Fondazione Musei Civici) e a Brescia alle ore 15 in via Solferino. Infine, lunedì 25 novembre, nella “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” l’appuntamento è alle ore 18 in Piazza Duomo a Milano per un Flash Mob.