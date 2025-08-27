Lotto, a Villa San Giovanni colpo da 31mila euro
Centrati quattro terni e una quaterna per un totale di 31.860 euro
27 Agosto 2025 - 10:39 | Comunicato Stampa
Calabria a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 26 agosto, come riporta Agipronews, a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, centrati quattro terni e una quaterna per un totale di 31.860 euro, colpo più alto del concorso, in via Vittorio Emanuele II. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 848,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.