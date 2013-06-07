Love Escape: lifes on the road per evadere

-di Laura Maria Tavella. Vi siete mai chiesti come vivono, come lavorano, cosa fanno gli italiani(e non solo) in giro per l’ Europa? Love Escape è il progetto che ci porterà alla scoperta dell’ Europa, attraverso le storie di chi ci vive.

Un documentario on the road, per intervistare gli Italiani in fuga, paese per paese, e raccogliere in una piattaforma sociale le loro esperienze, per sapere come si vive, come si ama, come si lavora in giro per l’Europa.

Mirto De Leonardis e il contest Benetton

Il progetto di Love Escape è stato ideato dal reggino Mirto De Leonardis, in seguito a un contest mondiale di Benetton e Unhate Foundation rivolto a disoccupati di talento, ‘Unemployee of the year’.Il reggino è riuscito a classificarsi e a vincere la somma di 5000 euro per realizzare il suo progetto, il tutto approvato e appoggiato da Benetton.

Come Mirto stesso afferma: “L’idea nasce dalla consapevolezza che viviamo un momento storico di forti migrazioni, dovute allo studio, alla crisi lavorativa, all’apertura culturale conseguente all’UE.Per questo, Love Escape ha una matrice fortemente culturale e informativa, ponendo l’accento sugli Escapers. Oltre a una panoramica sulle città, intervisteremo chi ha emigrato di nazione in nazione per motivi lavorativi, culturali, amorosi e raccoglieremo tutte le indicazioni utili a chi volesse fare lo stesso percorso: così se vuoi andare a Londra sai già cosa ti aspetta in termini di costi, ambiente, ecc.Ci rivolgiamo non solo agli italiani estero, ma a chiunque emigri in Europa da un’ altra nazionalità.Il tutto si appoggerà su una piattaforma web che ospiterà video documentari, foto e pillole video, condivisibili con tutti in Europa.” La partenza è già fissata per il 3 Luglio: Mirto, Francesco Nucara, fotografo e videomaker ufficiale del progetto, Mattia russo alla guida del camper e assistente alle attività inerenti in tour con Federica Laganà, partiranno alla scoperta dell’ Europa, appoggiati da sponsor come Benetton, Sisley, Playlife e Marco Mannozzi, a cui potranno aggiungersi ulteriori sponsor per i documentari, sito e campagna di comunicazione in tour.

La squadra e i collaboratori del progetto

Il progetto, realizzato da Mirto e dal suo team, ha visto anche la collaborazione del gruppo Dot dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria, di Davide Negro per le foto della campagna di comunicazione e altri collaboratori tra foto, grafica, web e modelli.

Le tappe del primo tour saranno: Roma, Bruxelles, Londra, Parigi e un’altra meta ancora da scegliere, mentre Berlino sarà una tappa scelta tra quelle del prossimo tour.

Se vuoi partecipare al progetto Love Escape, o seguire le attività di Love Escape, visita la pagina Facebook Love Escape: lifes on the road o il sito www.love-escape.comDal 3 Luglio l’Europa è a portata di click!