Luca Bianchini a Reggio Calabria con “So che un giorno tornerai”

Nell’ambito degli “Incontri con l’Autore” promossi dalla Libreria Nuova Ave e dall’Associazione Culturale Anassilaos, con l’adesione del Comune di Reggio Calabria, si terrà lunedì 14 gennaio con inizio alle ore 17,00 presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’incontro con lo scrittore Luca Bianchini e il suo ultimo romanzo, edito da Mondadori, “So che un giorno tornerai”.

Leggi anche

Torinese, conduttore radiofonico di successo, Bianchini pubblica con Mondadori:

Instant love (2003);

Ti seguo ogni notte (2004);

la biografia di Eros Ramazzotti, Eros – Lo giuro (2005);

Se domani farà bel tempo (2007);

Siamo solo amici (2011);

Io che amo solo te e La cena di Natale di Io che amo solo te (2013) – da cui sono stati tratti due film di grande successo;

Dimmi che credi al destino (2015);

Nessuno come noi (2017), in uscita sul grande schermo.

“So che un giorno tornerai” è un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno aspettare. Con ironia e un pizzico di nostalgia, Luca Bianchini ci prende per mano e ci porta a conoscere i sentimenti più nascosti in ognuno di noi, per scoprire che non hanno confini, “da Trieste in giù”.

A incontrare l’Autore, dopo i saluti istituzionali di Irene Calabrò, Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria, la scrittrice Daniela Scuncia, che introdurrà l’incontro, Francesca Carla Neri, critico e studioso di letteratura che analizzerà l’opera, e Marilù Laface che leggerà alcuni brani. Sarà poi l’autore a intrattenere il pubblico presente suo senso e sul significato del romanzo.