Reggio, in arrivo ‘Luce di Natale’: studenti e docenti A.M.C.M. firmano la canzone della città

Arriva l’8 dicembre “Luce di Natale”, la nuova canzone natalizia dell’A.M.C.M. (Accademia Musicale di Canto Moderno) del Maestro Franco Dattola, realizzata con la partecipazione di allievi e docenti. Un progetto nato tra le aule di canto per diffondere un messaggio di unione, calore e rinascita in questo periodo speciale dell’anno.

Il brano celebra la musica come linguaggio universale, capace di unire generazioni e dare voce alla speranza e alla bellezza dello stare insieme. Ogni studente ha messo la propria voce e la propria emozione, trasformando la canzone in un coro collettivo che risplende di energia e autenticità.

L’autore e la produzione

Scritto e prodotto da Antonio Condello (Vespucci), già allievo e poi docente dell’A.M.C.M., oggi compositore e producer a Milano nel settore delle musiche per pubblicità con la Red Rose Productions, dove firma brani per campagne nazionali e internazionali. Pur lavorando stabilmente nel mondo della produzione musicale, Condello ha mantenuto un legame profondo con l’Accademia e con la sua città, un legame che ha voluto celebrare proprio in questo Natale con la scrittura di “Luce di Natale”.

“Volevamo creare qualcosa che fosse nostro, ma che potesse appartenere a tutti – racconta Franco Dattola. Insieme abbiamo scoperto quanto la musica possa davvero accendere il cuore”.

Dopo l’uscita su Spotify, il brano sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, girato dagli studenti tra le luci del Natale e pronto per essere condiviso sui canali social dell’Accademia.

Oltre al direttore e al produttore, il progetto ha visto il prezioso contributo dei docenti Benedetta Marcianò, Giovanna Iannò, Francesco Arcudi e Saverio Squillaci, che hanno guidato le voci e contribuito a dare forma all’insieme corale.

“Luce di Natale” è molto più di una canzone: è il canto di tutta Reggio Calabria, una canzone che unisce la città, è un invito alla speranza, alla solidarietà e alla gioia di stare insieme. Non resta che attendere l’8 dicembre per ascoltare questo coro di voci e lasciarsi trasportare dalla magia del Natale.

Link Instagram Teaser: https://www.instagram.com/reel/DRzWDImjErv/?igsh=MTJ6Y3A3cWtqZjg5Mg==