Aeroporti calabresi, cambio al vertice di Sacal: Vigna nuovo presidente
Termine l'era Franchini. Ecco la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione
24 Luglio 2026 - 08:49 | di Redazione
Svolta ai vertici della Sacal, la società che gestisce il sistema aeroportuale calabrese.
Come anticipato ieri da CityNow, che aveva indicato in Luciano Vigna il profilo più accreditato alla guida della società, al termine della riunione dell’assemblea dei soci è arrivato il verdetto ufficiale.
La seduta si è conclusa con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando la fine della lunga fase caratterizzata dalla figura dell’amministratore unico Marco Franchini.
Il nuovo CdA e il profilo del Presidente
Il nuovo CdA ha scelto di affidare la presidenza a Luciano Vigna. Al suo fianco, nel ruolo di consiglieri, siederanno Angelo Ferraro e Martina Maria Battaglia.
Vigna approda alla guida di Sacal forte di una solida esperienza maturata nella gestione operativa e nell’attuazione delle strategie di Arrical, ricoprendo contemporaneamente l’incarico di Capo di Gabinetto della Regione Calabria.
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