La Lumaka ‘Schiaccia il virus’ con una clip musicale – VIDEO

La Lumaka continua con le iniziative intraprese per fronteggiare questo momento difficile legato allo stop dovuto al coronavirus. I protagonisti della clip prodotta sono i giovani atleti biancorossi. CityNow Sport ha contattato Luca Laganà che ha spiegato come nasce il video e le sue finalità.

Da quando è iniziato questo “ritiro” siamo sempre rimasti in contatto con tutti i nostri atleti, dai più piccoli ai più grandi: tra allenamenti e altre attività li sentiamo più volte al giorno. L’idea di questa “canzone” non è altro che l’inizio di un percorso che li vedrà protagonisti ancora in parecchie occasioni e non sempre in pantaloncini e canotta.

Tutto è nato con la volontà di condividere con chi vive al di fuori della nostra realtà l’unità e la condivisione che si respira nella nostra squadra anche in questo momento. I saggi dicevano sempre “l’unione fa la forza” e, mai come ora, esisterebbe un modo migliore per indicare quello che dev’essere il nostro di giocare questa partita.