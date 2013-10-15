Lune..dì jazz: Fred Wesley infiamma La Sosta

di Vincenzo Comi – ‘La Sosta’ spegne la sua trentesima candelina con un’autentica leggenda del jazz. Nella prima serata dedicata ai festeggiamenti dello storico locale di Villa S.Giovanni, all’interno del prestigioso jazz club, si è esibito Fred Wesley.

Fred Wesley, una leggenda del jazz e del funk

Fisico corpulento, di media statura, sempre sorridente Wesley trasmette con il suo sguardo serenità ed allegria. Un’autentica leggenda del jazz che ama stimolare ed incitare il pubblico con un sorriso dilagante e contagioso. Nato nello stato della Georgia, precisamente a Columbus, figlio di un insegnante e direttore di big band, da bambino prende lezioni di pianoforte e tromba, passando poi definitivamente al trombone all’età di 12 anni.

Negli anni la passione e l’amore per la musica lo portano a diventare uno dei trombonisti jazz e funk più famosi al mondo collaborando con James Brown, Maceo Parker e George Clinton.

Durante la sua lunga carriera Fred Wesley suona con artisti del calibro di Ray Charles, Lionel Hampton, Randy Crawford, Vanessa Williams, The SOS Band, Cameo, Van Morrison, Socalled e De La Soul.

La Sosta, punto di riferimento per gli amanti del jazz

Grazie al lavoro del proprietario Mimmo Pitasi ‘La Sosta’ è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della buona musica e la serata di lunedì ne ha confermato il valore artistico.

Oltre trent’anni di attività, per un jazz club che offre musica e buon cibo sono sinonimo di grande organizzazione e duro lavoro ma soprattutto di un estrema passione per la musica. Per festeggiare l’importante traguardo quest’anno Mimmo Pitasi ha deciso di organizzare una speciale edizione con grandi nomi del presente e del passato insieme ad autentiche leggende della black music.

I prossimi concerti della stagione

Lunedì 21 ottobre si esibirà il trio di Joye Defrancesco virtuoso dell’organo Hammond considerato l’erede di Jimmy Smith. Dopo il funk power dagli USA la programmazione proseguirà in novembre, precisamente l’11 con il quintetto del trombettista Mike Lovito, ed il 25 il quartetto di Perico Sambeat.

Il 9 dicembre invece sarà la volta del duo Giovanni Guidi e Gianluca Petrella, mentre il 16 dicembre sarà la volta del trio di Emmet Cohen, vero prodigio del piano.

La stagione dei concerti è appena cominciata. Grandi nomi stanno per salire sul piccolo ma prestigioso palco de ‘La Sosta’.Gli amanti della buona musica sono avvisati…