Lunedì 9 febbraio la presentazione Master “Master food 2.0”

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” in collaborazione con H.OPTIMA e Marketing Research Team presenta, giorno 9 febbraio alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Master Universitario di I Livello “Master Food 2.0”.

Il Master formerà esperti capaci di valorizzare i prodotti, il settore agro-alimentare e le valenze paesaggistiche locali attraverso il marketing territoriale avanzato, le nuove tecnologie ICT, le ricerche di mercato e la ricerca scientifica e i fondamenti storici legati alle tradizioni alimentari.

Sono state coinvolte ed hanno dato la loro ampia disponibilità ad accompagnare gli studenti nel percorso formativo attraverso stage in azienda alcune tra le più importanti aziende agroalimentari del territorio: Oleificio Capogreco di Locri, Casa Vinicola Criserà di Reggio Calabria, Fattoria della Piana di Candidoni, Olearia San Giorgio dei F.lli Fazzari di S. Giorgio Morgeto e Azienda Vinicola Tramontana di Gallico.

Aprirà la conferenza stampa il presidente della Camera di Commercio dott. Lucio Dattola.

Presenteranno l’offerta formativa il Magnifico Rettore prof. Salvatore Berlingò ed il Pro Rettore prof. Antonino Zumbo.